Annesiz kalan yavru kumruya esnaf sahip çıktı

Kilis'te annesiz kalan kumru yavrusu hayvansever esnaf tarafından şırıngayla beslenerek büyütülüyor.

Kilis'te annesiz kalan kumru yavrusu hayvansever esnaf tarafından şırıngayla beslenerek büyütülüyor.

Kentte ev tekstili mağazası işleten ve aynı zamanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Temsilcisi olan Orhan Aydın, iş yerinin deposuna çıktığında bozulmuş bir yuvada açlıktan ölmek üzere olan kumru yavrusunu fark etti.

Belirli aralıklarla yuvayı kontrol eden Aydın, anne kumrunun gelmediğini anlayınca "Garip" adını verdiği yavruyu terasta beslediği civcivlerinin yanına getirip şırıngayla beslemeye başladı.

EN SEVDİĞİ YEM KARPUZ ÇEKİRDEĞİ



Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdilerde karpuz çekirdeği ile beslediği yavruyu ilk bulduğu sıralarda şırınga yardımıyla, özel olarak hazırladığı mamalarla büyüttüğünü belirtti.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini ve terasında güvercin, civciv ve papağan beslediğini anlatan Aydın, bulduğu yavruyu kaderine terk edemeyip beslemeye karar verdiğini ifade ederek, "Ne yiyebilir diye düşündük nişasta ve mısır ununu sulandırıp enjektörle besledik. Daha sonra yavaş yavaş büyüdü ve bize alıştı. Bazen gidip geziniyor tekrar geliyor. İsmini 'Garip' koyduk, burada serbest, istediği zaman uçup gidebilir." dedi.

Aydın, sabah işe geldiklerinde ilk önce kumru yavrusunun yemini suyunu kontrol ettiklerini ve ikindi vakti de onunla özel olarak ilgilendiğini söyledi.

"GELDİĞİNDE TANIYALIM DİYE AYAĞINA BONCUK TAKTIK"



Aydın, kumruların diğer kuşlara oranla daha çok bakıma muhtaç olduğunu aktararak, "Karpuz çekirdeğini seviyor, verdiğimiz zaman sevgi gösterileri yapıyor. Muhabbet kuşu gibi kanatlarını çırpıyor. Yavaş yavaş uçuyor kısa mesafelere gidiyor tekrar geliyor. Ona alıştık kendisi de bize alıştı ancak serbest, istediği zaman gidebilir. Ayağına boncuk taktık, her gelen o mu değil mi demeyelim bilelim tanıyalım istedik. Bazen adına tepki veriyor. İnsanlardan hiç ürkmüyor. Elimden bırakıyorum, başıma ve omzuma konuyor." diye konuştu.