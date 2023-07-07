Kick boksçu özel harekatçı şampiyonluk yolunda

Avrupa ve 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası şampiyonu özel harekat polisi Muhammed Süleyman Gülle, hem görevi başında hem de ringde ay-yıldızlı bayrak uğruna mücadele veriyor. Avrupa ve dünya kupası şampiyonu Gülle "Sporculuktan önce mesleğimiz polislik. Bu sporla uğraşan gençler polis olduğumu öğrenip elde ettiğim başarıları görünce polisliğe ilgi duyuyorlar" diyor.

