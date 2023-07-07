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Kick boksçu özel harekatçı şampiyonluk yolunda
Pedallı kök hücre yolculuğu
07 Temmuz 2023 Cuma 07:59:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 07:59:00

Kick boksçu özel harekatçı şampiyonluk yolunda

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Avrupa ve 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası şampiyonu özel harekat polisi Muhammed Süleyman Gülle, hem görevi başında hem de ringde ay-yıldızlı bayrak uğruna mücadele veriyor.

Avrupa ve 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası şampiyonu özel harekat polisi Muhammed Süleyman Gülle, hem görevi başında hem de ringde ay-yıldızlı bayrak uğruna mücadele veriyor. Avrupa ve dünya kupası şampiyonu Gülle "Sporculuktan önce mesleğimiz polislik. Bu sporla uğraşan gençler polis olduğumu öğrenip elde ettiğim başarıları görünce polisliğe ilgi duyuyorlar" diyor.

Etiketler : Kick boksçu özel harekatçı Avrupa ve 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası şampiyonu Muhammed Süleyman Gülle
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