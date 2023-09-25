Kıbrıs gazisi 43 yıldır günlük tutuyor

Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi İlhan Durukoğlu, 43 yıldır günlük tutma alışkanlığını sürdürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Durukoğlu, "Aradan zaman geçiyor, 'şu kişi öldü, düğün oldu, kaza geçirdi' gibi şeyler söylüyorlar ama ne zaman olduğunu hatırlayamıyorlar, bana soruyorlar. Bunların hepsini ben defterden buluyorum, ihtiyaç duyanlara yardımcı oluyorum" dedi.

