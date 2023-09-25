Kıbrıs gazisi 43 yıldır günlük tutuyor
Kastamonu'da yaşayan Kıbrıs gazisi İlhan Durukoğlu, 43 yıldır günlük tutma alışkanlığını devam ettiriyor.
Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi İlhan Durukoğlu, 43 yıldır günlük tutma alışkanlığını sürdürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Durukoğlu, "Aradan zaman geçiyor, 'şu kişi öldü, düğün oldu, kaza geçirdi' gibi şeyler söylüyorlar ama ne zaman olduğunu hatırlayamıyorlar, bana soruyorlar. Bunların hepsini ben defterden buluyorum, ihtiyaç duyanlara yardımcı oluyorum" dedi.
- Edirne'de bir evde 415 litre sahte içki ele geçirildi
- Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu
- Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
- Mevlit Kandili yarın idrak edilecek
- Kıbrıs gazisi 43 yıldır günlük tutuyor
- Kilis'te aile fertleri arasında taşlı ve sopalı kavga: 9 yaralı