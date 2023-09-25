VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
19 ilde uyuşturucu operasyonu: 45 zehir taciri yakalandı
Ek MTV'de hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti
Pancar üreticilerine avans ödemeleri bugün yapılacak
Kabine yarın toplanacak: Emekli maaşlarına düzenleme gündemde
Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
25 Eylül 2023 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 07:00:00

Kıbrıs gazisi 43 yıldır günlük tutuyor

ABONE OL

Kastamonu'da yaşayan Kıbrıs gazisi İlhan Durukoğlu, 43 yıldır günlük tutma alışkanlığını devam ettiriyor.

Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi İlhan Durukoğlu, 43 yıldır günlük tutma alışkanlığını sürdürüyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Durukoğlu, "Aradan zaman geçiyor, 'şu kişi öldü, düğün oldu, kaza geçirdi' gibi şeyler söylüyorlar ama ne zaman olduğunu hatırlayamıyorlar, bana soruyorlar. Bunların hepsini ben defterden buluyorum, ihtiyaç duyanlara yardımcı oluyorum" dedi.

Etiketler : kastamonu kıbrıs gazisi günlük
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor

Emina, Sandal'dan 654 bin lira istiyor
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX