  • BIST
    1377.23
  • Dolar
    8,0859
  • Euro
    9,7500
  • Altın
    460,3680
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rus savaş uçağı ABD ve Norveç devriye uçaklarını engelledi
Çelik'ten Dendias'ın sözlerine sert tepki: Tarihe geçecek
İngiltere dijital para birimi oluşturmayı değerlendiriyor
ABD'de Kovid-19 aşı uygulaması genişletildi
Mehmetçiğe yerli kalkan!
Türkiye ve Yunanistan görüşmelerinde dördüncü tur için mutabakata varıldı
Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaş grubunda
6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması
Ege'de Yunan-Fransız oyunu tutmadı! Türkiye provokasyonun hesabını sordu
NASA: Mars'tan veriler dünyaya ulaştı, uçuş başarılı
Karlov suikastında asıl hedef darbeymiş
TSK için geliştirildi, dünya hayran kaldı! Tam not aldı
"Türkiye ile bölgesel bir ittifak kurulmadan başaramazlar"
Türkiye, stratejik hamleyi devreye sokabilir
Bakan Elvan: Yapılan işlemler tamamıyla yasaldır
Erol Mütercimler'e 10 ay hapis cezası
Bayraktar TB-2 Rusların kabusu oldu!
Godzilla Shark'ın adı değişti
11 yaşında ilk kez pastalı kutlama
Camide askıda kitap projesi
Eğitmen Esra 'kaptan' oldu
AKUT'tan kaplumbağa operasyonu
Kuzunun 'süt annesi' ÇOBAN KÖPEĞİ
Kazancını çarçur etmemiş
19 Nisan 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 19:00:00

Kibar Feyzo müzesi

ABONE OL

Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filmine ev sahipliği yapan tarihi konak sinema müzesine dönüştürülecek. Şener Şen, İlyas Salman ve Adile Naşit gibi usta isimlere ev sahipliği yapan binada anılar canlanacak.

FATİH ALİYE MÜDERRİS KONAĞI

Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.

Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği Fatih Aliye Müderris Konağı şu an bakımsız halde.

YIKILMA TEHLİKESİ YAŞANIYOR

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konağın restorasyonu için harekete geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan, buranın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.

Doğan, "Yetmişli yıllarda Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyunculara ev sahipliği yapan bu bina müzeye dönüştükten sonra turizmin ilgi odağı olacağına eminiz" dedi.

AÇIK HAVA SİNEMA PLATOSU

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu tarihi konağın 60 yıldır ayakta durduğunu ve ilçe için önemli turistik yerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Konağımız yıllarca açık hava sinema platosu görevi gördü" diye konuştu.

Etiketler : yeşilçam kibar feyzo tarihi konak adak ezo gelin sultan gelin kemal sunal şener şen ilyas salman müjde ar adile naşit
Mucize beraberlik

Mucize beraberlik
29. yaşta İpek'ten itiraf geldi

29. yaşta İpek'ten itiraf geldi
Cem Yılmaz'ın yeni oyuncağı 4 milyon 300 bin lira!

Cem Yılmaz'ın yeni oyuncağı 4 milyon 300 bin lira!
İŞTE LALİN!

İŞTE LALİN!
Belçika güzeli Seksenler'de

Belçika güzeli Seksenler'de
Spor sonrası sessizlik

Spor sonrası sessizlik
Çocuklar için oyun seslendirdi

Çocuklar için oyun seslendirdi
Gökçe Kırgız, davalık şarkıyı yeniden okudu

Gökçe Kırgız, davalık şarkıyı yeniden okudu
Annen senden daha güzel!

Annen senden daha güzel!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER