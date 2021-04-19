Kibar Feyzo müzesi

FATİH ALİYE MÜDERRİS KONAĞI



Yeşilçam'ın başta Kibar Feyzo olmak üzere birçok filminin çekimlerinin yapıldığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek.

Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği Fatih Aliye Müderris Konağı şu an bakımsız halde.

YIKILMA TEHLİKESİ YAŞANIYOR



Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan tarihi konağın restorasyonu için harekete geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan, buranın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.

Doğan, "Yetmişli yıllarda Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyunculara ev sahipliği yapan bu bina müzeye dönüştükten sonra turizmin ilgi odağı olacağına eminiz" dedi.

AÇIK HAVA SİNEMA PLATOSU



Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu tarihi konağın 60 yıldır ayakta durduğunu ve ilçe için önemli turistik yerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Konağımız yıllarca açık hava sinema platosu görevi gördü" diye konuştu.