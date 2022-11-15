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15 Kasım 2022 Salı 23:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 23:00:00

Kestikleri ağaç üzerlerine yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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Rize'nin Çayeli ilçesinde, yamaçtan yuvarlanan tomruğun altında kalan şahıslardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Olay ilçenin Büyükköy Beldesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Mustafa Küçüksarı ve arkadaşı Hüseyin Yıldız, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için bahçede bazı ağaçları kesti. Küçüksarı ve Yıldız, yamaç araziden yuvarlanan tomruğun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mustafa Küçüksarı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Yıldız'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Rize Mustafa Küçüksarı Çayeli ilçesi
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