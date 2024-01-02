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Kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
02 Ocak 2024 Salı 11:45:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 11:45:00

Kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da 22-31 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan denetimlerde, firari 995 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 bin 639 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da aranan 3 bin 634 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla 22-31 Aralık tarihleri arasında çalışma yaptı.

Bu kapsamda firari 995 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 bin 639 şüpheli olmak üzere 3 bin 634 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

109 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu çalışmalar kapsamında yakalanan Serkan C'nin, 2005 yılında Kadıköy'de meydana gelen silahlı yağma suçundan yargılandığı davada kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakkındaki hüküm yüzüne okunan Serkan C, daha sonra cezaevine gönderildi.

Bu arada Serkan C'nin yakalanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde sokakta yürüyen Serkan C'nin araçla yanına gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladığı anlar yer alıyor.

Etiketler : istanbul denetim firari hükümlü hapis
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