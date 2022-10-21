Kesimden kurtuldu Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

BURSA'da, 2 aylık hasta buzağısından ayrılıp kesime gönderilen ineği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri satın aldı. Emekli Hayvanlar Çitfliği'nde annesiyle yeniden buluşan buzağının tedavisine de başlandı. Veteriner hekim Mustafa Ağar, "Bir köylü tarafından anne satılıyor, yavru tek kalıyor. Bir komşu ihbar etti. Bunun üzerine mezbahadan kurtardık. İsimlerini Senem ve Uraz koyduk" dedi.

