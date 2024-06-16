Kesilen et 24 saat sonra tüketilmeli!

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, sağlıklı bir bayram için doğru beslenme önerilerini anlattı: "Etler kesildikten hemen sonra 5-6 saat serin bir yerde (14-16 C), sonrasında 18-19 saat da buzdolabında bekletilmeli. Böylece etler, toplamda 24 saat bekletildikten sonra tüketmeli. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli, ilave yağ eklenmemeli. Mangal öncesi etler baharatla marine edilmeli, böylece kanserojen madde oluşumunu azalır."

TEKRAR DONDURULMAMALI

Uzmanlar etlerin saklanması konusunda ise şu önerilerde bulundu: "Büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde ve küçük parçalara ayrılarak derin dondurucuda saklanmalı. Buzdolabının alt bölmesinde çözünen et tekrar dondurulmamalı."