Kerim Emin Aslan: Başarıya giden yol sosyal medyaya entegre olmaktan geçiyor

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen, hayata geçirdiği yardım faaliyetleri, Sosyal yaşamı ve iş hayatındaki başarısıyla adından söz ettiren Elazığlı iş insanı Kerim Emin Aslan'ın sosyal medyadaki yükselişi sürüyor. Kısa sürede 100 bine yakın takipçiye ulaşan Aslan, "Günümüzde başarıya giden yol sosyal medyaya entegre olmaktan geçiyor" diyor.



İş hayatına henüz lise öğrencisiyken fotoğrafçılık yaparak başlayan Kerim Emin Aslan, başarı hikâyesiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Üniversite yıllarında okul fotoğrafçısı olarak devam ettiği mesleğinde ticarete yoğunlaşan Elazığlı iş insanı, Yatırım Danışmanlığı, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Uzmanlığının yanı sıra geleceğe yönelik girişimleri olacağının da altını çiziyor. Başarı hikâyesiyle gençlere ilham olan Aslan, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

İŞ HAYATINDA BAŞARININ ANAHTARI SOSYAL MEDYA

Bilişim teknolojilerinin yanı sıra basın yayın ve gazetecilik eğitimi alan Kerim Emin Aslan, "Günümüz dünyasında başarıya giden yol sosyal medya eğitimi almaktan ve sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanmaktan geçiyor" diyor. MEB'in Fatih Projesi'nin Ar-Ge aşamasında görev alan, pazarlama stratejisi, çözüm odaklı yaklaşım, psikolojik sermaye güçlendirmesi alanlarında eğitimler alan Aslan, "Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası" deyip ekliyor: "Özellikle iş hayatında sosyal medyaya entegre edilmemiş hiçbir oluşumun başarılı olma şansı yok."

BİLGİNİZ ARTTIKÇA BAŞARIYA YAKLAŞIYORSUNUZ



Kendi ismini taşıyan sosyal medya hesabı ile kısa sürede 100 bine yakın takipçiye ulaşan Kerim Emin Aslan, Evim Yuvam Olsun projesine verdiği destekle de adından söz ettiren bir isim. Birçok yardım kuruluşu ve derneğe yaptığı maddi manevi desteklerle gönülleri fetheden iş insanı, başarı hikâyesini şu sözlerle tanımlıyor: "İnsanlar bir ya da birden çok başarı hikâyesinden aldığı ilhamla kendi yolunu çiziyor. Rol model ediniyor ve bu şekilde motive oluyor. Kendi fırsatını yaratanlar, imkansızlıkların içinden sıyrılanlar, küllerinden yeniden doğanlar. Bilginiz arttıkça başarıya bir adım daha yaklaşıyorsunuz."