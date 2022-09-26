Kenya'da 6 katlı bina çöktü: 6 ölü

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yer alan Kiambu ilçesinde 6 katlı bina yerel saatle 05.30'da çöktü.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü binanın enkazından şu ana kadar 6 kişinin cansız bedeni ve 1'i çocuk toplam 4 kişi de yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılardan bazıların durumu ise ağır.

Yapım aşamasında olan binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları, binanın bitişiğinde bulunan evlerin üzerinde doğru çöktüğünü aktardı. Enkaz altında kaç kişinin kaldığı ise bilinmiyor.

BİNANIN İNŞAAT İZNİ YOKMUŞ

Kiambu Kaymakamı Kimani Wamatangi basına verdiği demeçte, "Buraya yapılan bina standartların son derece altında yapılıyordu" ifadelerini kullanarak, "Bu adam izinsiz inşa etti. Geldi izin için başvurdu, birkaç şartı yerine getirmesi söylendi, ortadan kayboldu, inşaata devam etti" dedi.

"Burada tanık olduğumuz şey felaket, bunun olmasına izin verilemez" ifadelerini kullanan Wamatangi, polisi, yetkililerin bina yönetmeliklerini uygulamalarına yardımcı olmaya çağırdı.