Kendisi küçük, şifası büyük!

Yaz aylarının aromatik meyvesi karpuz, tezgahlarda yerini aldı. Hem lezzeti hem de damakta bıraktığı sulu tadıyla karpuz, çok tercih edilen ama faydaları bilinmeyen meyveler arasındadır. Yenilen karpuz mideye hızlı ulaşır. Ayrıca mide içerisinde neyle karşılaşırsa karşılaşsın çabucak karışır.

YEMEKTEN ÖNCE YENEN KARPUZ MİDEYİ YIKAR

Her ne kadar geleneklerimize göre yemekten sonra ikram edilse de karpuz özellikle sağlık açısından yemeklerden önce yenilmelidir. Konuyla alakalı bazı tabibler, "Yemekten önce yenen karpuz karnı yıkar ve derdi siler götürür." demişlerdir.

KARPUZUN FAYDALARI

Karpuzu genellikle çekirdeğinden ayırarak tüketenler faydalarını okuduktan sonra bu alışkanlığından vazgeçecekler. İşte karpuzun faydaları...

- Çekirdekleriyle birlikte yenirse idrarı artırır, kemikleri geliştirir.

- Tansiyonu dengeleyici bir etkiye sahiptir.

- B vitamini açısından zengin olduğu için zihni güçlendirir.

- Kan şekeri düzenleyici etkiye sahiptir.

- Cilt sağlığı için faydalıdır. Ayrıca nem dengesini sağlar ve saçları hızlı uzatır.

- Karpuzun içerisinde bulunan vitamin ve mineral bakımından zengin olduğu için kansere karşı korur.

- Susuzluğu giderir.

- Bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

- Yaraları iyileştirici gücü vardır.

- Karpuz çekirdeği sivilce tedavisinde kullanılabilmektedir.

- Sporcular, ariginin adlı protein içerdiği için genellikle kas yapmak için kullanabilir.

- Yüksek kolesterolü düşürme özelliğine sahiptir.

- Vücutta yağ oluşumunu önler.

- Böbreklerde olan taşı düşürür.

KARPUZ ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Son zamanlarda popüler hale gelen kurutulmuş karpuz çekirdeği artık ayrı olarak da satılmaya başlanmıştır. İster satın alabilir isterseniz de karpuz yerken, çekirdeklerini olduğu gibi yutabilirsiniz. Tercihinize göre çekirdekleri kırarak da tüketebilirsiniz.

KARPUZ ÇEKİRDEKLERİNDEN ÇAY

Karpuz çekirdeklerini yutmanız herhangi bir sakınca taşımaz aksine birçok faydası vardır. Eğer çekirdekleri direkt yutmak istemezseniz kurutabilirsiniz. Kurutulan karpuz çekirdekleri mutfak robotunda öğütülerek toz haline getirebilirsiniz. Elde ettiğiniz tozu ise çay olarak tüketmeniz mümkündür.

KARPUZ ÇEKİRDEKLERİNİN ZARARLARI

Karpuz çekirdeğinin bilinen herhangi bir yan etkisi ve zararı bulunmamaktadır. Fakat her besinde olduğu gibi karpuz çekirdeğini tüketirken de aşırıya kaçmamak gerekiyor zira sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir.