Kendisi 4, kalbi 7 yaşında

Kalp yetmezliği olan 4 yaşındaki Ali'ye kazada hayatını kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğun kalbi nakledildi.



Ali Göktuğ Özduman, henüz 14 aylıkken ağabeyinin okulda yakalandığı grip virüsünün bulaşması sonucu ağır bir hastalık geçirdi. Kalbinde tahribata yol açan virüs önce kalp, ardından böbrek yetmezliğine neden oldu.

3 yıllık tedavi sürecinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp nakli yapılan 4 yaşındaki Ali Göktuğ, 7 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden bir çocuğun kalbiyle hayata tutundu.