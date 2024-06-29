Kendinden geçmeden alışkanlıklarından vazgeç!

Alışkanlıklarımızı faydalı veya zararlı davranışlar şeklinde ayırt ettiğimizden, onları genelde buna göre şekillendirmek için uğraşırız. Peki, kötü alışkanlıkları bırakmak mümkün mü? Bir duruma alışmak ne kadar sürüyor? Detaylar haberimizde...

Bir şeyi veya bir durumu alışkanlık haline getirmek mümkündür. Alışkanlık edinmek o kadar kolaydır ki, bilim adamları tarafından alışkanlık süresi 21 gün olarak belirlenmiştir.

Alışkanlıklardan vazgeçmek için

Alışkanlıklarınızın nedeni ne?

Bu cevap verebileceğiniz bir basit bir soru olacak. İçten olarak düşündüğünüzde kendinize itiraf edeceğiniz samimi cevabı alana kadar düşünün. Ardından alışkanlığınızın sebebini ortadan kaldırın.

Başka bir alışkanlık edinin

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak adına iyi bir alışkanlık tercih edin. Sabah erken kalkıp spor yapmak gibi. Hayatta tek başınıza var olduğunuzu, tercihlerinizin aidiyet duygusu yaşadığını unutmayın.

Hata yapmaktan korkmayın

Başlangıçta hata yapmadan hedefe ulaşanlar var mı? Hata yapmayan insan hiçbir şey denememiş insandır.

Pes etme

İrade, güven, özgüven... Pes etmek tekrar başlamaktır. Yolun ortasında enerji harcamışken, yol sonu dönmek yakışmaz...