Kendinden geçmeden alışkanlıklarından vazgeç!
Kaynak: GUNES.COM
Bir ipi günden güne işleriz. İpin üstüne bir ip daha ekleriz. Fakat bu küçük ip parçalarını günü gelince koparamayız. İp demek yakışmaz, ip parçası kocaman bir halata dönüşmüştür. Bir şeye alışmış olma durumu olarak tanımlanan alışkanlık, bir eylemin tekrarlanarak sürekli kılınmasını ifade eder. Sabahları uyanır uyanmaz içtiğiniz su birer alışkanlıktır. Bağımlı olduğunuz bir madde kötü bir alışkanlıktır. Bu uzun zaman sürmüş alışkanlıklardan kurtulmak mümkün mü?
Alışkanlıklarımızı faydalı veya zararlı davranışlar şeklinde ayırt ettiğimizden, onları genelde buna göre şekillendirmek için uğraşırız. Peki, kötü alışkanlıkları bırakmak mümkün mü? Bir duruma alışmak ne kadar sürüyor? Detaylar haberimizde...
Bir şeyi veya bir durumu alışkanlık haline getirmek mümkündür. Alışkanlık edinmek o kadar kolaydır ki, bilim adamları tarafından alışkanlık süresi 21 gün olarak belirlenmiştir.
Alışkanlıklardan vazgeçmek için
Alışkanlıklarınızın nedeni ne?
Bu cevap verebileceğiniz bir basit bir soru olacak. İçten olarak düşündüğünüzde kendinize itiraf edeceğiniz samimi cevabı alana kadar düşünün. Ardından alışkanlığınızın sebebini ortadan kaldırın.
Başka bir alışkanlık edinin
Kötü alışkanlıklardan kurtulmak adına iyi bir alışkanlık tercih edin. Sabah erken kalkıp spor yapmak gibi. Hayatta tek başınıza var olduğunuzu, tercihlerinizin aidiyet duygusu yaşadığını unutmayın.
Hata yapmaktan korkmayın
Başlangıçta hata yapmadan hedefe ulaşanlar var mı? Hata yapmayan insan hiçbir şey denememiş insandır.
Pes etme
İrade, güven, özgüven... Pes etmek tekrar başlamaktır. Yolun ortasında enerji harcamışken, yol sonu dönmek yakışmaz...