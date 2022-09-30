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30 Eylül 2022 Cuma 17:57:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 17:57:00

Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin lira dolandırdılar

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadını 700 bin lira dolandıran 9 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Aslıhan R'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ'ye karıştı." bahanesiyle kadını para vermesi halinde kurtaracakları yönünde ikna etti.

Buna inanan Aslıhan R, 700 bin lira değerindeki döviz ve altınlarını şüpheliye elden teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Aslıhan R, durumu polise bildirdi. Ekipler, şüpheli 9 kişinin Şanlıurfa'da olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlıların Şanlıurfa'daki adreslerini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 8'i yakalandı. Operasyonda, bir dizüstü bilgisayar, 9 telefon, 6 SİM kart, 4 SİM kart koruması, 6 flaş bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, Ayvalık'a getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : polis Gözaltı Şanlıurfa
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