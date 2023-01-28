Kendi kazdığı kuyuya düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendi kazdığı kuyuya düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Evine kanalizasyon borusunu aktarmak için bahçe duvarının yanında kuyu kazan Jülide I., dengesini kaybedip bir metrelik kuyuya düşünce yardımına 112 Acil Çağrı Merkezi koştu.

