Kendi işinin patronu oldu! Satışları katladı

Kendi işinin patronu oldu! Halk otobüsünü ekmek teknesi yaptı, satışları katladı

Elazığ'da yaşayan Saim Demirel, devre dışı bırakılan çift katlı halk otobüsünü yeniden dizayn ederek ekmek teknesi yaptı.

Uzun yıllar lokanta sektöründe olan Saim Demirel, satın aldığı eski model bir minibüsün içinde mutfak bölümü oluşturdu. Minibüsünde yoldan geçen sürücüler için ekmek arası köfte satışı yapmaya başladı.

Zamanla müşteri potansiyeli artan Saim Demirel, daha büyük bir araç arayışına girdi.

42 yaşındaki Demirel sıcak bir ortamda yemek hizmeti sunmak için hizmet dışı bırakılan 2007 model çift katlı bir otobüs satın aldı.

Alt katını mutfak bölümü, üst katını da masalarla yemek yeme alanı olarak dizayn eden Demirel, ekmek arası köfte hizmeti verdi.

Yıllar önce minibüste köftecilik işine başlayarak kendi işinin patronu olan Demirel, yeni girişimi olan çift katlı halk otobüsü ile müşteri potansiyelinin daha da arttığını ifade etti.

Demirel, "Minibüsümüz zamanla küçük gelince daha farklı, büyük bir araç arayışına girdim. İstanbul'da bu otobüsü satın aldım. Otobüsü lokanta şeklinde dizayn edip Elazığ'a getirerek müşterilerimizin hizmetine sunduk." dedi.

Müşterilerden güzel tepkiler aldığını dile getiren Demirel, işini severek yaptığını ifade etti.