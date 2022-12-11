Ben kimim sorusunun cevabı bu kadar güzel anlatılamazdı. Evet ben yalnız Mevla'dan bir izim. Kendi hayatımın lideri, toplumun bana yüklediği rolleri ve statüleri yerine getirmeye çalışan, "Bin sene de okusam, ne biliyorsun diye sorsalar, haddimi bilirim''felsefesine inanarak yaşamaya çalışan, hayalleri için cesur adımlar atan ve her yeni günün bizlere yeni yollar yeni mucizeler getirdiğine inanan, Emek vermeden hiçbir hayale hedefe ulaşılamayacağına inanan, kişisel ve mesleki gelişiminde durağanlık nedir bilmeden kendini sürekli yeni bilgiler öğrenmeye adayan ve bilgi paylaştıkça değerlidir sarmalına inanarak bilgilerimin daha çok kalbe dokunmasını kendime ilke edinmiş bir insanım.. Diyebiliyor musunuz?



Kendini ifade etme cesaretine ve kendine olan özsaygıya sahip misin veyahut nasıl kazanabilirsin hiç düşündün mü?

Öz saygı ve benlik ile kendi hayatına hak ettiği değeri vermelisin. İnsanlar çağlar boyunca birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde olmuşlardır. Kurulan iletişim sürecinin temelinde insanın kendi benliğini içselleştirmesi kendi kendisine yani özüne saygı duyabilmesinden geçmektedir. Bu sebepten öz saygı insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Öz saygıyı bilmek için önce benlik kavramını iyi anlayıp değerlendirmemiz gerekmektedir. Benlik kişinin kendisini bütünüyle anlayıp, değerlendirme süzgecinden geçirme durumunda, ortaya çıkan hisler ve davranışların bütününden oluşmaktadır. Benlik kavramı iki temel unsuru içermektedir. Bu unsurlar; benlik ve ideal benliktir. Benlik insanların kendilerini değerlendirmeleri, yani ''ne'' sorusuna yanıt veren her özelliğini ifade ederken, ideal benlik ise insanların olmak için hayal ettiği veya istediği özelliklerinin tamamıdır.

Benliklerini zihinsel ve içsel süreçlerden geçirerek algılayan ve içselleştiren bireyler, kendilerini değerli, saygın hissedebilmektedirler. Benlik kavramı ile de zamanla öz saygı kavramı gelişmiştir.

Öz saygı kavramı ise kişilerin benlikleri ve ideal benliklerini anlamlandırıp zihinsel süzgeçlerden geçirerek ortaya çıkardığı duygu, düşünceleri, özündeki süreçlere verdiği yanıtları ve kendilerine gösterdiği değerlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Başka deyişle öz saygı insanların benliklerine, davranışlarına veya bakış açılarına verdiği tepkilerin tamamı olabilmektedir.

YETENEKLERİNİN FARKINDA OLMALISIN

Bir toplumda yer edinmek, kişinin davranışlarına, tutumlarına, bakış açısına vb. etkenlere bağlı olmaktadır. Bu etkenler değerlendiğinde temelinde kişinin kendine duyduğu öz saygı düzeyi büyük önem taşımaktadır. Kendi benliklerini olduğu gibi kabul edip, onaylayıp buna uygun tepkiler veren insanlar karşılarındaki kişinin benliklerine saygı duyar bir tutum içerisinde davranışlarını sergilemektedir. Öz saygı düzeyi yüksek olan bireyler kişisel yetenek ve özelliklerinin farkındadırlar, grup içinde aktif rol alırlar, fikir ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmektedirler. Olumlu benlik algısına sahip olan kişilerin değerlendirme süreçlerinin pozitif, olumsuz benlik algısına sahip kişilerin ise negatif yönde etkilendiğini düşünmektedir.

ÖZ SAYGIYI İÇİN NELER YAPILMALI?

İnsanların öz saygılarını kazanmaları için doğru ve adım adım ilerlemeleri gerekir.

Siz, kendinizi sevecek ve önemseyecek kadar kıymetlisiniz. İlk olarak buna inanın.

Daha sonra, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı beslenin, yeteri kadar uyuyun, düzenli olarak egzersiz yapın ve kendinize zaman ayırın. Belli rutinler oluşturularak sağlıklı beslenmek ve spor yapmak da gerekmektedir. Kişinin kendi benliğini fark etmesi ile öz saygı daha kolay kazanılacaktır.

Öz saygı kazanmak isteyen kişiler genel olarak zevk aldıkları etkinlikleri yapmalılardır. Özellikle zihinsel, duygusal ve ruhsal açıdan rahatlatıcı şeyler yapılmalıdır. Ayrıca kendilerinizi diğer insanlarla karşılaştırmayın, elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Kendi potansiyelinizi fark edin ve bir önce ki gününüzle kendinizi değerlendirin.

İlerleme kaydettiğiniz işler ve değerlendirdiğiniz fırsatlar için kendinizi takdir edin. Başarılarınızı görün ve kendinize düzenli olarak aynaya bakarak ne çok şey yaptın helal olsun sana, sen çok güçlüsün gibi motivasyonunuzu yükseltecek cümleler kurun.

Düzenli olarak sağlıklı riskler almak öz saygınızın artmasını destekler.Kendinize hedefler belirleyin ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için düzenli olarak adım atın.

Ekip çalışması güçlü bir sinerji yaratır, ancak asla birinin tüm görevi üstlenmesini beklemeyin. Stratejik düşünün ve gücünüzün yeteceği şeyleri yapın.

Kendi benliğini gören kişiler yeteneklerinin ve hayallerinin farkında olan bireylerdir. Kendi değer yargılarını tanıyan kişiler tutkularının da peşinden gitme cesareti gösterirler. Kendini kabul eden kişiler kendi benliklerinden ve öz saygılarından asla taviz vermeyecek kadar güçlü kişilerdir.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı