Kendi cüce kalbi dev
Sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başlayıp, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yönelen 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda 'altın madalya' kazandı.
Sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başlayıp, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yönelen 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip, Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda 'altın madalya' kazandı.
ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ
Antalyalı Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan23 yaşındaki Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı.
DIŞLANMIŞLIK DUYGUSUNU AŞTI
Kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yönelen Ayşe Şirip, Adana'daki Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu, hayata güler yüzle bakarak aşan Ayşe, 'bunu yapamazsın' diyenlere inat, her zaman başarılı olmayı hedeflediğini söyledi.
Sırada yeni hedefler var
Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra kazı alanında çalışma hayali olduğunu aktaran Şirip, spordaki başarısını iş hayatına da yansıtıp, güçlü bir iş kadını olmayı hedefliyor.
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