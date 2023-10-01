kemoterapi hastalarına kaş hizmeti

Siirt'te kanser hastalarının kemoterapi sonucu dökülen kaşlarına '3D Microblading'' kalıcı makyaj uygulaması yapan güzellik uzmanı Rümeysa Irmak Taş, hastaların moral ve motivasyonlarını artırıyor.

Projeyi meme kanseri olan hastalara meme simülasyonu yaptırarak büyütmeyi amaçladıklarını dile getiren Taş, "Biz bunu farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Projeyi bu şekilde başlattık" dedi.