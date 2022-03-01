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01 Mart 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 15:00:00

Kemençe eşliğinde spor yapıyorlar

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TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kadınlar, günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli ve rengarenk 'Ağasar' elbiseleriyle ilçe belediyesince oluşturulan fitness salonunda kemençe eşliğinde spor yapıp, horon oynayarak zinde kalıyor.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde kadınlar, günlük yaşantılarında, bayram ve yayla şenliklerinde giydikleri yöresel motif işlemeli ve rengarenk 'Ağasar' elbiseleriyle ilçe belediyesince oluşturulan fitness salonunda kemençe eşliğinde spor yapıp, horon oynayarak zinde kalıyor. Salona spora gelen Hanım Çinkaya, "Karadeniz kadınıyız; tarla da yaparız, horon da teperiz, kara lastikle spor da yaparız. Bu kıyafetlerimiz, kültürümüz" dedi.

Etiketler : Kemençe eşliğinde spor TRABZON fitness salonu
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