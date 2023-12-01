VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şaşılıkta 3 yaş kritik öneme sahip
Biten evliliği hakkında konuştu.
Kitabın geliri kız çocuklarına
2023'ün kazananı Simge oldu
Denizli'de miras cinayeti: Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal
01 Aralık 2023 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 07:15:00

Kelebek bahçesine turist akını

ABONE OL

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Konya'nın tatile gidenler için bir kavşak noktası görünümünde olmasının etkisiyle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi aldıklarını söyledi.

Etiketler : konya kelebek bahçesi turist
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX