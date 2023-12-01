Kelebek bahçesine turist akını

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni açıldığı 2015'ten bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, Konya'nın tatile gidenler için bir kavşak noktası görünümünde olmasının etkisiyle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi aldıklarını söyledi.