Kekik türleri koruma altında

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler, otlu peynire katılan kekik türlerini koruma altına alarak tıbbi ve aromatik bahçede yetiştiriyor.

Aşırı ve bilinçsiz toplatılan kekik türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, "Ülkemizde kekik olarak 4 büyük cins bulunuyor. Bunlar Origanum, Thymus, Thymbra ve Satureja. Van Gölü Havzası'nda genelde Thymus türleri bulunuyor. Bu bitkilerin zamansız, aşırı ve bilinçsiz olarak toplandığını tespit ettik" dedi.