Kediye süt anne seferberliği

Sivas'ta, Vefa Sosyal Destek ekibi, gelen ihbar üzerine aç kalan yavru kediyi bulunduğu yerden alarak başka bir bölgede bulunan anne kedinin yanına yerleştirmek için seferber oldu. Yavru kediyi evinin bodrumunda bulduğunu ama bir türlü süt içiremediğini söyleyen Rabiye Aman, başka bir mahallede yeni yavrulayan kedi olduğunu öğrenince Vefa Sosyal Destek ekibinden yardım istedim. Ekipler yavru kediyi alarak süt anne olacak Şeker ismindeki kedinin yanına götürdü" dedi.



Küçük kediyi evinin bodrumunda bir arkadaşının bulduğunu belirten Rabiye Aman, "Benim evde kedim olduğundan şu anda bakmam mümkün değil, küçük olduğundan bir anne gerekiyor. Tanıdığım birileri vardı. Onları aradım getirin, bizde anne kedi var dediler. Bunun üzerine ben de Vefa Sosyal Destek ekibini arayarak yardım istedim. Onlar da hemen geldiler. İlgilendikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

'YAVRUMUZ HAYATA TEKRAR TUTUNDU'

Aç kalan yavru kediyi teslim alarak evinin bodrumunda beslediği diğer sokak kedilerinden Şeker isimli anne kedinin yanına bırakan Gül Dursun ise, "Burada ben sokak kedilerine bakıyorum. Bir bayan bu kediyi bulmuş, bana telefon ettiler. Vefa Sosyal Destek ekibini aramışlar, onlarda bize yardımcı oldu. Getirdiler, yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İhbarın kendilerine düştüğü an harekete geçtiklerini söyleyen Vefa Sosyal Destek ekibi görevlisi Ahmet Özdemir, "Bir yavru kedi bulmuşlar, o kediyi farklı bir mahallede bulunan anne kediyle buluşturmak istediklerini bize söylediler. Biz de ekiplerimiz ile hemen anında müdahale ettik. Yavru kediyi, anne kediyle buluşturduk. Anne kedi de yavru kediyi kabul etti. Yavrumuz hayata tekrar tutundu. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.