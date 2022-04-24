Kedisine kına yaktı

Geçtiğimiz aylarda sokak köpekleri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle tepki toplayan Yıldız Tilbe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Tilbe, evinde beslediği kedisinin kafasına kına sürdü. Tilbe bekleme anını ve yıkadıktan sonra kedisinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Tilbe gönderisinin altına, "Şimdi bunun saçı tam benim istediğim renk olacak" notunu düştü.

