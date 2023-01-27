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27 Ocak 2023 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 15:00:00

Kediler için 'online kan bankası'

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Sivas'ta veteriner hekim Özmen kediler için online kan bankası oluşturdu.

Sivas'ta veteriner hekim İbrahim Özmen kediler için online kan bankası oluşturdu. Kliniğine getirilen kedilerin kan gruplarını hızlı test kitleriyle belirleyen Özmen, bu bilgileri acil durumlarda meslektaşlarının da erişebileceği veri tabanına işliyor.

İbrahim Özmen, "Genellikle travma, trafik kazası, yüksekten düşme ve enfeksiyon hastalıklarında acil kan nakline ihtiyaç olabiliyor. Bu yöntemle online kan bankasında, daha önce kan gruplarını tayin ettiğimiz kediler listesi hazır bulunacak" dedi.

Etiketler : sivas kedi veteriner kan bankası
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