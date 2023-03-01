Kedi Villası'nın yeni misafirleri

Depremlerin ardından Van'a giden ailelerin yanlarında getirdiği Van kedileri ile diğer ırklardan kedilerin bakımı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Van Kedi Villası'nda yapılıyor. 4'ü yavru 8 kedi, Van Kedi Villası'nda koruma altına alındı