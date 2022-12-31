Keçilerle her gün 8 saat yürüyor

Trabzonlu 45 yaşındaki Veysel Köse, çocuk yaşta başladığı çobanlığı, Karadeniz'in dik yamaçlarında 30 yıldır sürdürüyor. Dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği 30 yıl aralıksız sürdüren Köse, Karadeniz'in dik ve karlı yamaçlarında 72 keçisiyle günde 8 saat yol katediyor.



Yılın 12 ayını yüksek rakımlı bölgede geçiren Köse, sabah 09.00'da evden çıkıyor, akşam 17.00'ye kadar hayvanlarının peşinden kilometrelerce yürüyor.

Yanından orağı da eksik olmayan Köse, hayvancılığın en büyük girdilerinden olan yem maliyetlerini düşürmek için karlı ve soğuk havaya aldırış etmeden keçilerini otlatmaya devam ediyor. Üç kuşaktır çobanlık mesleğini sürdüren Veysel Köse, sağlığı elverdiği sürece işini yapmayı sürdüreceğini söyleyerek, "Sevmeyen adam bu işi yapamaz. Ben bu hayvanları çok seviyorum. Allah sağlık verdiği, elim ayağım tuttuğu müddetçe bu işi yapacağım." ifadesini kullandı.

Köse, şu anda 72 keçi ile hayvancılığı sürdürdüğünü belirterek, "Çocuk yaşımızdan beri burada büyüdüğümüz için dağlara, araziye alıştık. Sabah 9 ya da 9.30'da yola çıkarız, keçiler ne zaman doyar geri dönmek isterse o zaman döneriz. Bazen akşamı da buluyoruz." diye konuştu.

"DAĞLARDAN DA KEÇİLERİMDEN DE KOPAMIYORUM"

Küçük yaşta geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzde 48 engelli olduğunu aktaran Veysel Köse, "Bir elim sakat, bir elimle hayvancılığa devam ediyorum. Sağlığım elverdiğince de devam edeceğim." dedi.



Köse, engel durumuna da alıştığını ve zonrlanmadığını aktararak, "Kışın buralarda yazın ise yayladayım. Tek geçim kaynağım hayvancılık. Başka imkanım olsaydı da yine bu işi yapardım. Dağlardan da keçilerimden de kopamıyorum. Dağlarda olmak benim için güzel. Alışkınım. Benim hayatım keçilerle geldi, keçilerle geçecek. Gerçekten mutluyum." ifadesini kullandı.

Veysel Köse, hayvancılığa devam edebilmek için yetkililerden kredi kullanımı için destek beklediğini de sözlerine ekledi.