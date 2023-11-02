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02 Kasım 2023 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 07:28:00

Keçilerinin peşinde 50 yıldır cura çalıyor

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Burdur'da yaşayan Hanefi Özyurt, atalarından miras aldığı çobanlığı ve Yörük çalgısı cura icracılığını sürdürüyor.

Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan Hanefi Özyurt, atalarından miras aldığı çobanlığı ve Yörük çalgısı cura icracılığını sürdürüyor. Toroslarda 13 yaşından beri çobanlık yapan 63 yaşındaki Özyurt, kulaktan duyduğu nameleri yüreğinde hissederek söylüyor. İlla Yaylası'nda keçi güderek günlerinin geçtiğini belirten Özyurt, "Buralarda cura, çobanın yoldaşıdır" diyor.

Etiketler : burdur keçi cura
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