Kebap testisi kumbara oldu

Yorgun, "Salgından önce ağırlıklı olarak kebap testisi üretiyorduk. Lokantaların kapanması nedeniyle kebap testisinin tüketimi durdu. Biz de testi kumbara üretmeye karar verdik. Bu da aynı kebap testisi gibi dolduktan sonra kırılarak içindekiler alınıyor. Uzun süreli tek kullanımlık bir ürün. Gören çocuklar almak istiyor. Bu süreçte harçlıklarını biriktirmek için doğal bir kumbara ortaya çıkmış oldu. Toprağı suyla karıştırıp çamur elde ediyoruz. Tezgahta yaptıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Fırınlanıp müşteriye sunulması her ürün için yaklaşık bir ayı buluyor."



Testi kumbarada harçlıklarını biriktiren çocuklardan Zeynep Erva Alkan da alışılmışın dışında bir kumbaraya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Diğer kumbaraların kapağını açarak dilediği zaman para alabilmesinin biriktirmesine engel olduğunu ifade eden Alkan, "Bunun parayı almak için bir kapağı yok, kırmak gerekiyor. Daha tutumlu olmamı sağlayacaktır." dedi.