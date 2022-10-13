VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Feribot seferlerine fırtına engeli
Özler'in cinayet sanığı: Cesedi yaktım ama cani biri değilim
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği "KN-12" envantere girdi
"Yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmek yönünde politikalarımızı şekillendiriyoruz"
Frontex'in, Akdeniz'de göçmenlerin Libya'ya geri itilmesini örtbas ettiği iddiası
AFAD'dan deprem testi uyarısı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Macaristan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye
Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
AA, CICA Zirvesi'nin sonuç bildirisine ulaştı
Irak'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Putin, Filistin meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduklarını söyledi
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki
Bakan Akar'dan NATO'da diplomasi trafiği
ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı
Nisa Mihriban bebekten acı haber!
Rum-Yunan ikilisi ateşle oynuyor!
13 Ekim 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 17:30:00

Kebap kardeşliği

ABONE OL

Çocukluğunda hiç kebap yiyemeyen Diyarbakırlı kebapçı mangalını köy çocukları için yaktı.

Çocukluğunda hiç kebap yiyemeyen Diyarbakırlı kebapçı mangalını köy çocukları için yaktı.

Diyarbakır Bismil'de kebapçılık yapan ve "Çocukken hiç kebap yemedim" diyen Nasır Ber, "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" başlattı. Önceki gün durağı Tepe Mahallesi oldu. Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde ekibiyle tezgahını kuran Ber, ciğer ve Adana kebap hazırladı.

Mangalını öğrenciler için okul bahçesinde yakan Ber, özenle hazırlanan kebapları pişirdi. Çevredeki köylerde taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokul ile lise öğrencileri de minibüslerle okul bahçesine getirildi. Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci, hazırlanan kebapları davul zurna eşliğinde tattı.

Etiketler : Kebap kardeşliği Diyarbakırlı kebapçı Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi
Ağlatan kına

Ağlatan kına
İstanbul'da Sonbahar

İstanbul'da Sonbahar
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
Filiz Akın'dan sevindiren haber

Filiz Akın'dan sevindiren haber
Verdiğim sadakalar beni korudu

Verdiğim sadakalar beni korudu
Albüm sonrası ilk konser

Albüm sonrası ilk konser
40'ımız uçuyor

40'ımız uçuyor
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
Kaya'dan Hülya'ya destek

Kaya'dan Hülya'ya destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX