Kebap kardeşliği

Çocukluğunda hiç kebap yiyemeyen Diyarbakırlı kebapçı mangalını köy çocukları için yaktı.



Diyarbakır Bismil'de kebapçılık yapan ve "Çocukken hiç kebap yemedim" diyen Nasır Ber, "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" başlattı. Önceki gün durağı Tepe Mahallesi oldu. Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesinin bahçesinde ekibiyle tezgahını kuran Ber, ciğer ve Adana kebap hazırladı.

Mangalını öğrenciler için okul bahçesinde yakan Ber, özenle hazırlanan kebapları pişirdi. Çevredeki köylerde taşımalı eğitim gören ilkokul ve ortaokul ile lise öğrencileri de minibüslerle okul bahçesine getirildi. Yaklaşık 2 bin 500 öğrenci, hazırlanan kebapları davul zurna eşliğinde tattı.