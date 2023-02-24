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24 Şubat 2023 Cuma 23:06:00 - Güncelleme:24 Şubat 2023 Cuma 23:06:00

Kazı çalışması sırasında temeli hasar gören bina boşaltıldı

Kaynak: AA

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Ankara'da bir inşaatta, kazı çalışmaları yapıldığı sırada yandaki binanın temelinde hasar meydana geldi. Temeli zarar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Fahri Korutürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta, kazı çalışmaları yapıldığı sırada yandaki binanın temelinde hasar meydana geldi.

Temeli zarar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Etiketler : Son Dakika Ankara temeli hasar gören bina

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