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23 Ocak 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 17:00:00

Kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

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Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi'nce "Kimse yatağına aç girmesin" sloganıyla kurulan mutfakta her gün 120 kişi için 4 çeşit yemek hazırlanıyor.

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi'nce "Kimse yatağına aç girmesin" sloganıyla kurulan mutfakta her gün 120 kişi için 4 çeşit yemek hazırlanıyor. Şafak vakti mesaiye başlayan başaşçı Barış Uçman ile aşçı Özlem Baysal, yemekleri öğle vaktine yetiştirebilmek için gayretle çalışıyor. Sonra da yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçede kimsenin yatağına aç girmesini istemediklerini söyledi. Proje kapsamında ilk olarak ihtiyaç sahibi aileleri belirlediklerini, ardından Sevgi Mutfağı'nı kurduklarını anlatan Gerenli, şöyle konuştu: "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ettik. Şimdi tek tek onlara büyük bir özveriyle yaptığımız güzel yemekleri ulaştırıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşmak için çalışıyoruz. Yoksulluğun tamamen bitmesi için bu çalışmaları yapıyoruz. Bizim esas hedefimiz doyurulmuş yoksullar değil, yok edilmiş bir yoksulluk. Evinde yemek pişmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Onların salgının etkilerinden fazla etkilenmemeleri için çalışıyoruz."

Aşçı Özlem Baysal ise Sevgi Mutfağı'nda çalışarak ihtiyaç sahiplerine bir kase çorba vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Baysal, "Sabah geldiğimizde ocağı açtığımızda o telaşımız, paha biçilemez. Ne kadar çabuk yetiştirebiliriz, sıcak, temiz sağlıklı gönderebiliriz, bunun için çalışıyoruz. 'Bugünü nasıl tok geçirebilirler' diye düşünüyoruz." dedi. Başaşçı Barış Uçman da sabah erkenden mesailerine başladıklarını anlatarak, "Her gün ayrı yemekler yapıyoruz. Lezzetli yemeklerimizi vatandaşlara ulaştırabilmek için çalışıyoruz. Manevi hazzı bizim için ölçülemez. Yemekleri tanıdığımız, tanımadığımız insanlara ulaştırıyoruz. Aldığımız her teşekkür bizi motive ediyor. İhtiyaç sahiplerine yemek yapmaktan çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Aşçı Özlem Baysal Sevgi Mutfağı
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