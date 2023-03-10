Kazanan sokak hayvanları oldu

İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Melis Aksu, acil ambulans çıkışından aracıyla hastaneye girmeye çalışan kişiyi uyararak, yolun ambulanslara ait olduğunu ifade etti. Aralarında tartışma yaşandı.

Polis ekipleri geldi ve olay yargıya intikal etti. Melis Aksu, şikayetçi olduğu kadından sokak hayvanları için mama alması karşılığında uzlaşmayı kabul etti, tartıştığı sürücünün 20 kilogram mama almasıyla uzlaşma sağlandı.

Devam eden süreçte konunun savcılık aşamasındayken arabuluculuğa sevk edildiğini anlatan Melis Aksu, şöyle devam etti:

"Uzlaştırmacı hanımefendi benimle yüz yüze Beykoz Adliyesi'nde görüşmek istediğini söyledi. Görüştüğümüz esnada çok da uzlaşma taraftarı değildim. Daha sonrasında bana çok güzel seçenekler sundu. İşte LÖSEV'e yardım ettirebilirsiniz. Fakir bir çocuğu giydirebilirsiniz. Uzlaştırmalarda genelde maddi olarak karşılık bekleniyormuş. Ben daha önce böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir şeyi de hiçbir zaman düşünmedim.

Yıllardan beri bu kedi, köpek, kuş hangi hayvan olursa olsun, onlar beni çok mutlu eden bir şey. Maddi manevi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Benim de aklıma kedi ve köpek maması alması geldi. Böyle bir fikir sundum. Karşı tarafın da çok hoşuna gitti bu durum. Daha sonra tekrar konuştuk hanımefendiyle. Daha ılımlı bir konuşma gerçekleşti."