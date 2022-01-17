17 Ocak 2022 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 19:00:00
Kaz eti yemek için kuyruğa girdiler
İstanbul Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara Ardahan'dan getirilen kaz eti, bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yüzlerce kişi kaz eti yiyebilmek için sıraya girdi.