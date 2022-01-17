Kaz eti yemek için kuyruğa girdiler

Kaz eti yemek için kuyruğa girdiler

İstanbul Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara Ardahan'dan getirilen kaz eti, bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Yüzlerce kişi kaz eti yiyebilmek için sıraya girdi.