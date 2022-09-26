Kaz Dağları'nda Sarıkız etkinliği

Kaz Dağları'nda efsanelere konu olan Sarıkız anısına düzenlenen Geleneksel Sarıkız Hayrı'nın 32'incisi yapıldı. Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda keşkek, nohut, pilavdan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ve şerbet ikram edildi. Yörede asırlardır dilden dile dolaşan Sarıkız efsanesinin çeşitli versiyonları bulunuyor.