Kaz Dağları'nda Sarıkız etkinliği
Kaz Dağları'nda efsanelere konu olan Sarıkız anısına düzenlenen Geleneksel Sarıkız Hayrı'nın 32'incisi yapıldı.
Kaz Dağları'nda efsanelere konu olan Sarıkız anısına düzenlenen Geleneksel Sarıkız Hayrı'nın 32'incisi yapıldı. Sarıkız anısına mevlit okunması ile başlayan hayırda keşkek, nohut, pilavdan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yemek ve şerbet ikram edildi. Yörede asırlardır dilden dile dolaşan Sarıkız efsanesinin çeşitli versiyonları bulunuyor.
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