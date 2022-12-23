VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı
Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak
Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
'ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı'
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
23 Aralık 2022 Cuma 20:44:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 20:44:00

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 54 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı "uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 48 zanlıdan 38'i tutuklandı, 2'si savcılık sorgusunun ardından, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 20 Aralık'ta 125 ekipteki 470 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 kilo 223 gram sentetik uyuşturucu, 31,8 gram esrar, 24,4 gram kannabinoid, 4 hap, 22 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirilmiş, 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Kayseri polis ekipleri narkotik
Barışma sonrası dağ tatili

Barışma sonrası dağ tatili
Ailesine hediyeler aldı

Ailesine hediyeler aldı
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
11 yıl sonra sandıktan çıktı

11 yıl sonra sandıktan çıktı
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Konser geliri kanserli çocuklara

Konser geliri kanserli çocuklara
Yalı Çapkını favorim!

Yalı Çapkını favorim!
Dizinin ‘Çiçek'i bulundu

Dizinin ‘Çiçek'i bulundu
Günlük sporu reklamda

Günlük sporu reklamda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX