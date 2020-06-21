Kayseri'de üvey baba dehşeti! Alperen'i boğarak öldürdü

KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi’nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, üvey baba Harun S., yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci’yi boğarak öldürdü. Cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen’i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü.



Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, nikahsız yaşadığı Harun S., tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü. Polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen’in cesedini aradı ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken; anne Emel Öner, emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun S.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.