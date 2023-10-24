Kayseri'de otobüs devrildi: 38 yaralı
Kaynak: AA
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 38 kişi yaralandı.
Muş-Bursa seferini yapan B.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 70. kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Yaralılar Kayseri'deki hastanelere kaldırıldı. Devrilen otobüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.