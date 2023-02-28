Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-02-28
Saat:18:16:38 TSİ
Enlem:38.721 N
Boylam:35.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WT1AV5Qt2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi