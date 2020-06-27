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27 Haziran 2020 Cumartesi 21:26:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 21:26:00

Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinada

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Kayseri'de Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin filyasyon taraması sonucu temasta bulunduğu tespit edilen 3 mahalledeki 16 ev ve bu evlerde yaşayanlar karantinaya alındı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalledeki 16 ev karantinaya alındı.

İncesu ilçesine bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 3 mahalledeki 16 ev ve bu evlerde yaşayan kişiler için ise karantina uygulaması başlatıldı.

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