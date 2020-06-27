Kayseri'de 3 mahallede 16 ev karantinada

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalledeki 16 ev karantinaya alındı.



İncesu ilçesine bağlı Saraycık, Kızılören ve Bahçelievler mahallelerinde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.



Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 3 mahalledeki 16 ev ve bu evlerde yaşayan kişiler için ise karantina uygulaması başlatıldı.