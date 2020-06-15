KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Kaynak: DHA
KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan mahallesi Emirhan sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişi, tedaviye alındı.
Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Polis, sokağı güvenlik şeridi ile giriş- çıkışlara kapattı.
- KAYSERİ'de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
- Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı
- Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı
- Adana'da, 150 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu
- Uyuşturucuya geçit yok!
- Esence Dağı haziranda beyaza büründü