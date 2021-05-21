  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
Başkan Erdoğan: 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Terör devletinin alçak saldırısına Türkiye'den sert tepki: iki yüzlü
Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"
Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı
Türkiye'den ABD tekelini kıracak hamle!
Harran'a ‘Survivor' parkuru
Teröristler Cuma namazı sonrası saldırdı...
Kaynak ustası Hayriye önyargıları kırıyor
Vanlı öğrencinin Oxford zaferi
Senaristlerden yana dertli
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Ablasıyla barıştı
Ferrari gibi kadın tepkisi
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı
Başkan Erdoğan tarihi törende açıkladı: Meclis'e sunuyoruz
AP, İsrail'i eleştiren muhabirin görevine son verdi
"Kripto Tosuncuk"un yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin mücadelesi sonuç verdi! WhatsApp'tan geri adım
Putin: Dişlerini kırarız
Aliyev'den heyecanlandıran açıklama
Yaşam mücadelesini kazandı
21 Mayıs 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 17:30:00

Kaynak ustası Hayriye önyargıları kırıyor

ABONE OL

Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Hayriye Arslan (38), 10 yıl önce kaynak ustası eşi Duran Arslan'a (40) atölyede yardım etmeye başladı. Bir süre sonra hammaddeleri kesip işlemeye, demir şebeke ve mangal takımları üretmeye, çatı onarımları yapmaya, inşaatlarda çalışmaya başladı.

Eşinin yaptığı uygulamaları takip ederek mesleğinde ustalaşan Arslan, azmi ve becerisiyle önyargıları kırıp kadınlara örnek oldu.

Mesleğe ilk başladığında çevresi tarafından 'bu iş çok zor, yapamazsın' şeklinde tepkiler aldığını söyleyen Hayriye Arslan, sonradan herkesin kendisine imrendiğini, takdir edildiğini dile getirdi. Arslan, "Bundan 10 yıl önce eşimin yardıma ihtiyacı olduğunu görünce kolları sıvayarak bu işe başladım. Eşim gösterdi, ben yaptım uygulamalı olarak. Daha sonra inşaatlara gittik, iyice öğrendim bu mesleği. Şebeke kesiyorum, kaynak yapıyorum. Demir kesiyorum. Mangal takımı yapıyorum. Çatılara çıkıyorum. Meslekte ustalaşınca eşim bütün işleri bana bıraktı bu arada. Çoğu zaman yemek yapamıyorum, dışarıdan sipariş ediyoruz ama çalışmak güzel. Çabalarsanız yapabiliyorsunuz" diye konuştu.

'EŞİMİN USTALIĞINI ÇOK BEĞENİYORUM'

Hayriye Arslan'ın eşi Duran Arslan ise eşinin el yatkınlığı nedeniyle birçok detayı çabuk kavradığını belirterek, "Eşimin bu işi öğrenmesiyle birlikte atölyedeki tüm işleri kendisi yapıyor. Ustalığını çok beğeniyorum. Gayet becerikli ve istekli. Bu mesleği her kadın yapamaz. Kendisini takdir ediyorum" dedi.

'AZİMLİ VE İSTEKLİ'

Hayriye Arslan'ın kapı komşusu Serap Turgut da, "Hem eşine yardımcı oluyor, hem çocuklarına örnek oluyor. Destekliyoruz kendisini. Azimli ve istekli birisi zaten. İşçiliği de güzel. Bizim işlerimizi de yaptı herhangi bir problem yaşamadık. Bir şey olursa zaten direkt olarak kapısını çalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kaynak hayriye arslan serap turgut
Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor

Dövüşmeyi değil, savunmayı öğreniyor
Oğulcan evlilik hazırlığında

Oğulcan evlilik hazırlığında
30 milyon ‘Benim O'!

30 milyon ‘Benim O'!
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
Kankalar alışverişte

Kankalar alışverişte
Mali'nin çapkınlığı Instagram'da

Mali'nin çapkınlığı Instagram'da
Küslüğün nedeni Yeşim'miş

Küslüğün nedeni Yeşim'miş
Kendini geliştir Demet!

Kendini geliştir Demet!
Müzik için şöhreti kabul ettim!

Müzik için şöhreti kabul ettim!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER