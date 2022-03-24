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24 Mart 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 17:30:00

Kaynak suyuna şükür yemeği

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Burdur'un Güneyyayla Köyü'nde, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı.

Burdur'un Güneyyayla Köyü'nde, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı. Aralarında para toplayarak 3 kurban kesen köylüler, imece usulü yemek hazırladı. Kazanlarda pişirilen "şükür yemeği" ile kaynak suyuyla buluşmayı kutladılar.

Etiketler : Kaynak suyuna şükür yemeği Burdur Güneyyayla Köyü
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