24 Mart 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 17:30:00
Kaynak suyuna şükür yemeği
Burdur'un Güneyyayla Köyü'nde, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı.
Burdur'un Güneyyayla Köyü'nde, kuraklık nedeniyle 6 yıldır köye ulaşmayan kaynak suyu, dağlara yağan karın erimesinin ardından yeniden akmaya başladı. Aralarında para toplayarak 3 kurban kesen köylüler, imece usulü yemek hazırladı. Kazanlarda pişirilen "şükür yemeği" ile kaynak suyuyla buluşmayı kutladılar.