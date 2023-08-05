VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayıp olarak aranıyordu: Komşu evin bahçesinde uyurken bulundu
ABD Adalet Bakanlığı'ndan federal yargıca "Trump" çağrısı
Zelenskiy: Rusya, Motor Sich şirketini vurdu
Nijerya lideri Tinubu'nun "Nijer'e asker gönderme" talebi reddedildi
ABD'de camiye saldırmıştı: 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Bakan Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle buluştu
05 Ağustos 2023 Cumartesi 23:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 23:30:00

Kayıp olarak aranıyordu: Komşu evin bahçesinde uyurken bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Mardin'in Midyat ilçesinde kayıp olarak aranan 8 yaşındaki çocuk, imamın cami hoparlöründen anons etmesi üzerine komşu evin bahçesinde uyurken bulundu.

Kırsal Budaklı Mahallesi'nde Muhammed M'yi evin çevresinde bulamayan ailesi, kaybolduğunu düşünerek jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince çevrede arama çalışması başlatıldı. Bu sırada imam da caminin hoparlöründen yaptığı anonsla mahalle sakinlerinden kaybolan çocuğun bulunması için destek istedi.

Mahalle sakinlerinin de evlerin çevresinde yaptığı arama sonucu Muhammed M. komşu evin bahçesinde uyurken bulundu.

Çocuk AFAD ekiplerince aileye teslim edildi. Ailesi yaklaşık 6 saat haber alamadıkları çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : mardin mardin kayıp çpcuk kayıp çocuk
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX