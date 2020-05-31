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31 Mayıs 2020 Pazar 17:43:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 17:43:00

Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları

Kaynak: DHA

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Antalya'da bir haftadır kendisinden haber alınamayan İrfan Z.'nin (25), boş arazide cansız bedeni bulundu. İrfan Z.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

Olay, Kepez ilçesi Düden Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Birkaç ay önce cezaevinden çıktığı belirtilen İrfan Z.'den geçen pazartesi gününden bu yana haber alamayan yakınları, cuma günü polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bugün akşam saatlerinde hal kuzey çıkış kapısı önündeki boş arazide ağaçta asılı erkek cesedi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, intihar ettiği değerlendirilen kişinin, kayıp ihbarında bulunulan İrfan Z. olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen İrfan Z.'in yengesi, ölen kişinin kayınbiraderi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Olay yeri incelemenin ardından İrfan Z.'in cansız bedeni, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İrfan Z.'nin, kız arkadaşının telefonu üzerine çalıştığı Eskişehir'de Antalya'ya geldiği, sonrasında ortadan kaybolduğu iddia edildi.

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