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04 Haziran 2023 Pazar 22:42:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 22:42:00

Kaybolan köpek, polis ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde İsrailli bir turistin kaybolan "toy poodle" cinsi köpeği polislerce bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsrail uyruklu Kristin Shamshoum'un yatıyla geldiği Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda yemek yediği sırada, tasmasını çıkardığı köpeğini bulamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, E.E'nin köpeği kucağında götürdüğünü belirledi.

Köpekle birlikte yakalanan şüphelinin ifadesinde, köpeği sahipsiz sandığını ve bundan dolayı aldığını belirttiği kaydedildi. Şüpheli, serbest bırakıldı.

Köpek de sahibi Shamshoum'a teslim edildi.

Öte yandan köpeğini bulana 2 bin avro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, ödülü emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak yetkililer bunu kabul etmedi.

Shamshoum polis ekiplerine teşekkür etti.

Etiketler : israil köpek turist
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