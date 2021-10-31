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31 Ekim 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 18:30:00

Kayakçılar tekerlekli patenle antrenman yapıyor

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Bolu Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kayak takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Kent Meydanı'nda tekerlekli patenle antrenman yaparak sürdürüyor.

Bolu Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kayak takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Kent Meydanı'nda tekerlekli patenle antrenman yaparak sürdürüyor. Yaşları 6 ile 15 arasında değişen sporcular, kar yağışı öncesinde tekerlekli paten sürat çalışması yapıyor. Haftada bir gün antrenman yapan kayakçılar, kar yağışıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çalışmalarını iki güne çıkaracak.

Etiketler : Kayakçılar Bolu Kent Meydanı tekerlekli paten
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