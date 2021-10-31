Kayakçılar tekerlekli patenle antrenman yapıyor

Bolu Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren kayak takımı, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Kent Meydanı'nda tekerlekli patenle antrenman yaparak sürdürüyor. Yaşları 6 ile 15 arasında değişen sporcular, kar yağışı öncesinde tekerlekli paten sürat çalışması yapıyor. Haftada bir gün antrenman yapan kayakçılar, kar yağışıyla Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çalışmalarını iki güne çıkaracak.

