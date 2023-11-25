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25 Kasım 2023 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 08:15:00

Kayak merkezinde tatbikat

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kışın kayak merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "daima hazır" olmak için tatbikat yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonunda turistlerin güven içinde tatil yapması için çalışıyor. JAK timleri, kışın kayak merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "daima hazır" olmak için tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, 2 bin 634 rakımdaki kayak merkezinde, elektrik kesintisi ve beraberinde telesiyej sisteminde yaşanan arıza nedeniyle bazı turistler mahsur kaldı. Hızlıca bölgeye intikal eden JAK timleri, halatlarla kurdukları makara sistemiyle telesiyejdeki turistleri güvenle tek tek indirdi.

Etiketler : kars sarıkamış kayak merkezi tatbikat jandarma arama kurtarma
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