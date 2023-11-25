Kayak merkezinde tatbikat

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonunda turistlerin güven içinde tatil yapması için çalışıyor. JAK timleri, kışın kayak merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "daima hazır" olmak için tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, 2 bin 634 rakımdaki kayak merkezinde, elektrik kesintisi ve beraberinde telesiyej sisteminde yaşanan arıza nedeniyle bazı turistler mahsur kaldı. Hızlıca bölgeye intikal eden JAK timleri, halatlarla kurdukları makara sistemiyle telesiyejdeki turistleri güvenle tek tek indirdi.