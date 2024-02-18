Kayak merkezi JAK timlerine emanet

Van'ın Gevaş ilçesinde toplamda 3 kilometreyi bulan pistleriyle önemli kayak merkezleri arasında yer alan Abalı'ya gelen kayakseverlerin güvenliğini, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sağlıyor. Merkezde 7 gün 24 saat görev başında olan tim, tam donanımlı kar ve arazi araçları ve ekipmanıyla, yaralanma, kaybolma, telesiyejde ve arazide mahsur kalma gibi olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

