Kawasaki robot keçi yaptı

Önemli motosiklet markalarından biri olan Kawasaki, bu sefer çok daha farklı bir çalışmayla, sürülebilir robot keçi ile karşımızda yer alıyor. "Bex" adlı robot kçi sosyal medyada büyük ses getirdi. Dört bacağı ile istenirse gerçek bir keçi gibi yol alabilen Bex, aynı zamanda yere çöktüğü zaman açılan tekerlekleriyle normal şekilde hareket edebilir hale gelebiliyor.

