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16 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 16:00:00

Kawasaki robot keçi yaptı

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Önemli motosiklet markalarından biri olan Kawasaki, bu sefer çok daha farklı bir çalışmayla, sürülebilir robot keçi ile karşımızda yer alıyor.

Önemli motosiklet markalarından biri olan Kawasaki, bu sefer çok daha farklı bir çalışmayla, sürülebilir robot keçi ile karşımızda yer alıyor. "Bex" adlı robot kçi sosyal medyada büyük ses getirdi. Dört bacağı ile istenirse gerçek bir keçi gibi yol alabilen Bex, aynı zamanda yere çöktüğü zaman açılan tekerlekleriyle normal şekilde hareket edebilir hale gelebiliyor.

Etiketler : Kawasaki robot keçi yaptı motosiklet markaları Kawasaki Bex
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